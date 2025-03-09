اليوم السابع
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في يوم الشهيد.. أمين اتحاد العمال: عمال مصر على عهد الوفاء والتضحية من أجل الوطن

الأحد، 09 مارس 2025 02:18 م
في يوم الشهيد.. أمين اتحاد العمال: عمال مصر على عهد الوفاء والتضحية من أجل الوطن عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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تقدم عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، بأسمى آيات الفخر والاعتزاز إلى أسر شهداء مصر الأبرار، الذين ضحّوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن وحمايةً لأمنه واستقراره بمناسبة يوم الشهيد، قائلا: إن يوم الشهيد هو مناسبة وطنية تجسد أسمى معاني التضحية والفداء، وهو يوم نتذكر فيه بكل تقدير وعرفان الأبطال الذين كتبوا بدمائهم صفحات المجد والكرامة، ليبقى الوطن شامخًا وعزيزًا.

وأضاف مرسال،: وفي هذا اليوم المجيد، نؤكد في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن العمال المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في استكمال مسيرة التنمية والبناء، مستلهمين من تضحيات الشهداء قيم الإخلاص والتفاني في العمل، فكما دافع الشهداء عن الوطن بدمائهم، فإن عمال مصر يواصلون العطاء في ميادين الإنتاج بكل جدٍ واجتهاد، إيمانًا بأن العمل هو سلاح الوطن في مواجهة التحديات وتحقيق النهضة المنشودة.

وتابع: إن مصر لم ولن تنسى أبناءها الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل أمنها واستقرارها، وستظل حقوقهم وحقوق أسرهم أمانة في أعناقنا جميعًا، رحم الله شهداء مصر الأبرار، وحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، ووفقنا جميعًا لما فيه الخير لهذا الوطن العظيم.

 







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