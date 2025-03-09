ضعف مياه الشرب عن 3 مناطق بالخانكة غدا لمدة 4 ساعات.. اعرف السبب

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ضعف المياه عن مناطق "حوض صبيح - حوض التيل الوسطانى - منشية الجبل الأصفر" مركز الخانكة، لمدة 4 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غد الاثنين، وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن الانقطاع نظرا لأعمال إصلاح عطل بخط المياه الرئيسى قطر 600 مم المغذى لتلك المناطق.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01200288880.