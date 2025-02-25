انقطاع مياه الشرب عن 3 مناطق بقليوب 11 ساعة غدا الأربعاء.. اعرف السبب

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن قري "سنديون - قلما – صنافير"، بمركز قليوب، لمدة 11 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة ظهر الأربعاء الموافق 26 / 2 / 2025، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال تغيير محبس خط المياه الرئيسى قطر 600 مم المغذى لقري "سنديون - قلما – صنافير"، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل، وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01200288880.