ضبط 2 طن و66 لتر زيوت سيارات رديئة تعبأ فى مخزن بعزبة اللحم فى دمياط

دمياط - معتز الشربينى

تابع الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، جهود الحملة التى تم إطلاقها اليوم بالتعاون بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ومديريات التموين والصحة والرقابة التموينية، وتم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتى نجحت فى ضبط مخزن لإعادة تعبئة زيوت السيارات بعبوات لماركات شهيرة، بعزبة اللحم تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

تم التحفظ على 102 عبوة باجمالى 2 طن و66 لتر جميع العبوات بالمخزن والأجهزة المستخدمة بالتعبئة والتغليف، كما تم تحرير محضر تجاه تلك المخالفات تمهيدًا للعرض على النيابة.