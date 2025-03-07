مجمع متكامل للتخلص الآمن.. خطة محافظة دمياط لتطوير منظومة إدارة المخلفات

دمياط - هيثم مراد

مجمع متكامل يهدف إلي التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، واحد من المشروعات العامة التي استقبلتها محافظة دمياط، وتحديدا بمدينة فارسكور، والذي يهدف لتطوير البنية التحتية في منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وذلك فى إطار عقد المرحلة الخامسة الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والهيئة العربية للتصنيع، ويعرض "اليوم السابع" أبرز محاور مشروع مجمع دمياط لإدارة المخلفات الصلبة.

وشهد محافظ دمياط، إنشاء خليتين إحداهما رئيسية لاستقبال المخلفات الخطرة والتي تم إنشاؤها على مساحة 10 أفدنة، فضلا عن إنشاء خلية أخري على مساحة 7 أفدنة مخصصة لاستقبال الرماد الناتج من وحدات إنتاج الطاقة.

ويتضمن مشروع إنشاء مجمع إدارة المخلفات الصلبة في دمياط، عدة محاور أبرزها إنشاء وحدة تحويل المخلفات إلى طاقة، والتي سيتم إنشاؤها على مساحة 12.2 فدان، إضافة إلي إنشاء وحدة إنتاج الكومبوست والغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء على مساحة 2600 متر.

كما تضمن المشروع أيضا إنشاء وحدة إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء على مساحة "2 فدان"، إضافة إلي إعداد ورش إعادة تدوير المخلفات القابلة لإعادة التدوير مثل "البلاستيك – المعادن – الزجاج – الورق والكرتون وغيرها" على مساحة 4200 متر .

وجاء بين محاور المشروع أيضا إنشاء مدفن المخلفات الخطرة والمقرر إنشاؤه على مساحة 3.6 فدان، كما شمل المشروع أيضا إنشاء وحدة معالجة للتخلص من المخلفات الطبية الخطرة والتي تضمنت تواجد محرقة على مساحة 1500م2، فضلا عن جهاز فرم وتعقيم علي مساحة 2600م2، كذلك جاءت مراحل إنشاء وحدات معالجة للتخلص من المخلفات الصناعية الخطرة، وكذلك وحدات لإعادة تدوير الاطارات والمقرر إقامتها على مساحة 1200م2، فضلا عن إنشاء وحدة إعادة تدوير البطاريات على مساحة 2750م2.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، أن هذا المشروع يهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة في مجال إدارة المخلفات، لافتا إلي أنه سيتم القيام بإنشاء سياج شجرى حول سور المجمع بالكامل بهدف تنقية الهواء بالمنطقة والحد من التلوث.

وأشار محافظ دمياط إلي وجود خطة ستقدمها المحافظة لتوسعة الطرق الداخلية داخل المجمع تسهيلا للحركة داخل المجمع، لافتا إلي أن هناك فرصا استثمارية سيتم توفيرها من خلال هذا المشروع في قادم الأيام، أبرزها طرح وحدات تدوير مخلفات البناء والتي تعتمد على تجميع مخلفات البناء بالكامل لإعادة تزويرها وإنتاج البلدورات و بلاطات الانتر لوك وغيرها من المنتجات التي يمكن إنتاجها من إعادة التدوير المخلفات البناء.



جانب من إنشاء المشروع



مجمع ابو جريدة المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بدمياط



محافظ دمياط يشهد الرسم التفصيلي للمشروع