اليوم السابع
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الأحد، 09 مارس 2025 05:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سعر الذهب اليوم الأحد 9-3-2025 في السعودية عيار 21 بـ 307 ريالات

الأحد، 09 مارس 2025 04:00 ص
سعر الذهب اليوم الأحد 9-3-2025 في السعودية عيار 21 بـ 307 ريالات الذهب مستقر فى السعودية

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تشهد أسعار الذهب في السعودية  تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين

  سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 351.00 ريال
عيار 22 سجل 321.75 ريال
عيار 21 سجل 307.00 ريال
عيار 18 سجل 263.25 ريال
عيار 14204.75 ريال
عيار 12 سجل 175.50 ريال
الاونصة10916.75 ريال
الجنيه الذهب2456.75 ريال
الأونصة بالدولار2911.12 دولار


أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

 







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سعر الذهب اليوم

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