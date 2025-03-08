اليوم السابع
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سعر الذهب اليوم السبت 8-3-2025 في السعودية.. عيار21 بـ312.5 ريال

السبت، 08 مارس 2025 04:00 ص
سعر الذهب اليوم السبت 8-3-2025 في السعودية.. عيار21 بـ312.5 ريال محل ذهب فى الخليج
كتب حسام الشقويرى

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تشهد أسعار الذهب في السعودية، تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 350.25 درهم

عيار 22 سجل 326.00 درهم

عيار 21 سجل 312.50 درهم

عيار 18 سجل 267.75 درهم

عيار 14 سجل 207.00 درهم

عيار 12 سجل 177.50 درهم

الاونصة 10894 درهم

الجنيه الذهب 2500 درهم

الأونصة بالدولار 2919.79 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.







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سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

ذهب

سعر الذهب

اسعار الذهب

الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب

عيار 21

سعر عيار 21

الذهب في السعودية

الذهب اليوم في السعودية

الذهب

الذهب الآن






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