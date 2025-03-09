رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يبحث التعاون مع وكيل الأوقاف

سوهاج محمود مقبول

زار الدكتور محمد أحمد حسني، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، مديرية أوقاف سوهاج، حيث التقى الدكتور محمد إسماعيل أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والأوقاف بسوهاج، وتطوير العمل المشترك في العديد من المجالات.

وأكد الدكتور حسني أهمية التنسيق الفعّال بين الأزهر والأوقاف، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يؤتي ثماره على أرض الواقع، مما يسهم في إيصال رسالة الإسلام الصحيحة والتصدي للأفكار المتطرفة، كما أشاد بجهود القائمين على الأوقاف بسوهاج ودورهم في خدمة الدعوة الإسلامية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد إسماعيل أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يمثل المظلة التي يعمل تحتها الجميع، وأن نجاح الدعوة في تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطي يتطلب تكاتف جميع المؤسسات والجهات، لبناء مجتمع واعٍ بدينه وقضايا أمته.

وفي ختام الزيارة، قدّم الدكتور محمد أحمد حسني مصحف الأزهر الشريف إلى الدكتور محمد إسماعيل أبو سعدة، تقديرًا لجهوده المخلصة في العمل الدعوي.

حضر اللقاء من المنطقة الأزهرية عمر محمود، مدير العلاقات العامة والإعلام، ومن الأوقاف الشيخ علي خليل، مسؤول الإرشاد الديني، والشيخ صلاح محمد، مدير الدعوة.