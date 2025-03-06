منطقة سوهاج الأزهرية تحتفل بذكرى مرور 1085 عاما على تأسيس الجامع الأزهر

سوهاج عمرو خلف

نظمت منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، اليوم، الخميس، الاحتفال السنوي بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف بحضور اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، ووكلاء وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة وفضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وبيت العائلة المصرية والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة والنواب، ومديري الإدارات.

افتتحت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، وما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارىء حاتم الحرزاوي.

وألقى رئيس منطقة سوهاج الأزهرية كلمة تناول فيها دور المناهج الأزهرية في بناء الإنسان ونشر القيم الإنسانية، والأزهر الشريف منذ انطلاق حلقاته العلمية قبل 1085 عاماً وهو يبنى الأجيال بعلوم الدين والدنيا وتاريخه في هذا الشأن، فهو حصن الإسلام وقلعة العروبة وحارس الثقافة الإسلامية عبر القرون، فهو عنوان الوسطية والاعتدال تبوء مكانته العالمية باعتباره أكبر جامعة علمية إسلامية.

واختتم رئيس المنطقة حديثه بالتوجه بخالصِ الشكرِ والتقديرِ لفخامة السيد رئيس الجمهورية ولفضيلةِ الإمامِ الأكبرِ حَفِظَهُ اللهُ على جهودِهِ المخلصةِ في خدمةِ الأزهرَ والعالمَ الإسلامي داعيًا الله عز وجل أن يحفظَ مصرَ وأزهرهَا وشعَبَها وقيادَتَها من كلِ سوءِ ومكروهٍ، وأهدى فضيلته نسخة من المصحف الشريف اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج.

كما تضمن الحفل فقرات متنوعة وكلمات من الأستاذ الدكتور فتحي عبد العال، عميد كلية اللغة العربية بجرجا، والشيخ الضبع محمد أحمد، مدير عام وعظ سوهاج، والدكتور محمد أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بسوهاج رئيس المنطقة السابق، والأنبا كيرلس فهيم، فرع بيت العائلة المصرية بالمحافظة، والدكتور نور الرمادي، مدير إدارة الرواق الأزهري، وألقت كلمة واعظات الأزهر بسوهاج الواعظة نجاة هاشم، كما تم عرض فيلم وثائقي عن الأزهر، وفقرات إنشادية من طلاب المعاهد الأزهرية بسوهاج.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

