اليوم السابع
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حالة الطقس اليوم الأحد بالشرقية.. مائل للدفء نهارا بارد ليلا والصغرى 12 درجة

الأحد، 09 مارس 2025 11:16 ص
حالة الطقس اليوم الأحد بالشرقية.. مائل للدفء نهارا بارد ليلا والصغرى 12 درجة حالة الطقس
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تشهد محافظة الشرقية اليوم الأحد، 9 مارس 2025، طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا  ودرجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12  درجة والحرارة المحسوسة 21 درجة والأمطار  5% ودرجة الرطوبة 43 % والرياح 2 كم/ساعة.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 9 مارس 2025 الموافق 9 رمضان، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.


 


 







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