تغيرات مفاجئة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة وتحذيرات هامة للمواطنين

كتب ـ محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس من اليوم الأحد 9 مارس وحتى الجمعة 14 مارس، حيث تشهد هذه الفترة ارتفاعا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح من 2: 4 درجات .

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى على سبيل المثال لتسجل 26 درجة، وجنوب الصعيد ترتفع لـ33 درجة.

ويشهد اليوم الأحد 9 مارس 2025 الموافق 9 رمضان، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.