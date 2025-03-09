تعرف على موعد أذان الفجر بمحافظة سوهاج وعدد ساعات الصيام الأحد

سوهاج محمود مقبول

موعد أذان الفجر فى سوهاج غدا الاحد 9-3-2025، يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفته اليوم التاسع من أيام شهر رمضان، ويستعرض اليوم السابع موعد أذان الفجر فى سوهاج اليوم الأحد 9-3-2025، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ويأتى موعد أذان الفجر فى سوهاج غدا الاحد 9-3-2025 ومواقيت الصلاة فى محافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

- موعد السحور اليوم بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 2:25 دقيقة

- موعد الإمساك اليوم سيكون في تمام الساعة 4:25 دقيقة

- موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:45 دقيقة صباحًا.

- موعد الشروق بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 6:09 دقيقة

- موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 12:04 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:27 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 5:59 دقيقة.

- موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:14 مساءً.

- وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم المغرب في محافظة سوهاج اليوم الثامن من شهر رمضان 13 من الساعات 34 دقيقة