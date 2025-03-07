اليوم السابع
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تعرف على موعد أذان الفجر غدا السبت بسوهاج وعدد ساعات الصيام ثامن أيام رمضان

الجمعة، 07 مارس 2025 08:00 م
تعرف على موعد أذان الفجر غدا السبت بسوهاج وعدد ساعات الصيام ثامن أيام رمضان مأذنة
سوهاج محمود مقبول

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موعد أذان الفجر فى سوهاج غدا السبت 8-3-2025، يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفته اليوم الثامن من أيام شهر رمضان، ويستعرض اليوم السابع موعد أذان الفجر فى سوهاج اليوم السبت 8-3-2025، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ويأتى موعد أذان الفجر فى سوهاج غدا السبت 8-3-2025 ومواقيت الصلاة فى محافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

موعد السحور اليوم بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 2:26 دقيقة

موعد الإمساك اليوم سيكون في تمام الساعة 4:26 دقيقة

موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:46 دقيقة صباحًا.

موعد الشروق بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 6:10 دقيقة

موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 12:04 ظهرًا.

موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:27 عصرًا.

موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 5:58 دقيقة.

موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:13 مساءً.

وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم المغرب  في محافظة سوهاج اليوم  الثامن من شهر رمضان 13 من الساعات 32 دقيقة







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