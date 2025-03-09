تسليم نماذج التصالح الخاصة بمخالفات البناء بحى غرب سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

سلم أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج نماذج التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بالطلبات وأستوفوا الأشتراطات المطلوبة من خلال المركز التكنولوجي بحي غرب سوهاج ، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج متابعة وتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين وسرعة التنفيذ لتسليم النماذج الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء للمواطنين

وأفاد الشطوري على مد فترة التصالح علي مختلفات البناء واستمرار تلقي طلبات التصالح لمدة ستة ( 6 ) أشهر حتى5 مايو 2025

بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم 3538لسنة 2024 داعياً المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 لمن لديه مخالفات تمت قبل التواريخ المحددة بالقانون، مؤكداً على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير عليهم ، مناشداً المتقدمين للتصالح ممن لم يستوفوا الإجراءات الخاصة بالتصالح بسرعة نهو الإجراءات حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، وهو ما يترتب عليه إلغاء طلب التصالح، و تنفيذ الإزالات الفورية، أسوة بما تم مع المواطنين غير الجادين .

وأوضح رئيس الحي إلى إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول، ويمكن للمواطن تحميل الابليكشن من الرابط التالي :https://play.google.com/store/apps/details...، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي: https://www.lgs.gov.eg/#/home لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي غرب سوهاج بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت، لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة منظومة التصالح ، وأن أعمال المتابعة مستمرة.