تحليل 66 ألف عينة لضمان جودة وسلامة مياه الشرب والصرف بالفيوم.. صور

الفيوم - رباب الجالى

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن قطاع المعامل بالشركة يواصل جهوده في متابعة جودة وسلامة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، حيث تم تجميع وتحليل 66,747 عينة خلال شهري يناير وفبراير 2025.

وأضاف المهندس محمد عبد الجليل، فى بيان صحفى، أن هذه العينات، شملت 64,949 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة، من خلال الإدارات المختصة بمعامل محطات مياه الشرب، المعمل المركزي، والجودة وشؤون البيئة.

وأشار، إلى أن 1,672 عينة من محطات الصرف الصحي، تشمل عينات من مراحل المعالجة المختلفة، تم تحليلها بواسطة معامل الصرف الصحي والمعمل المركزي للصرف الصحى، و126 عينة صرف صناعي، تم جمعها من المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية والطبية والخدمية، لضمان توافقها مع المعايير البيئية وحماية شبكات الصرف الصحى.

وأوضح "النجار"، أن قطاع المعامل بالشركة يعمل على مدار الساعة لضمان جودة وسلامة مياه الشرب، بهدف توفير مياه نظيفة وآمنة مطابقة للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى مراقبة عمليات معالجة الصرف الصحي والتأكد من مطابقة المياه المعالجة للمعايير البيئية، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.



أحواض المياه



تحليل عينات مياه



عينات مياه طرد المحطة