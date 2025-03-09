اليوم.. انطلاق امتحانات شهر مارس لطلاب صفوف النقل فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

تنطلق امتحانات شهر مارس لصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام في محافظة الجيزة، اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، وذلك كأول امتحان بتقييمات الشهر بالفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاختبار الأول لشهر مارس الجارى لصفوف النقل سوف يشمل ما تم دراسته من الأسبوع الأول من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الثاني وحتى بداية الأسبوع الخامس فقط.

وأشارت إلى أنه يتم عقد امتحان شهر مارس فى المدارس خلال الفترة من الأحد 9 وحتى 16 مارس الجارى، بأسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية لهذه الفترة.

وعن ضوابط إجراء الامتحان، أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن موجه أول المادة يقوم بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس، بحيث يكون بكل مدرسة ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

وأشارت إلى أن الامتحان يكون فى الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية، ولا يتم عقد الامتحان في الفترة الأولى، ويتم تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية، ويتم الاحتفاظ بكل الأوراق الامتحانية وتجميعها داخل الكنترول المدرسى.