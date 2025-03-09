"القومى للمرأة" بأسوان يوزع 500 وجبة غذائية بقرى مركز كوم أمبو

أسوان - عبد الله صلاح

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تحت رعاية محافظ أسوان، تنفيذ فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" لإعداد الوجبات الغذائية وتوزيعها داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فى بيان صحفى، أنه بناء على توجيهات محافظ أسوان، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة "حياة كريمة" تم توزيع 500 وجبة غذائية بقرى مركز كوم أمبو.

وأضافت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أن "مطبخ المصرية" يعتبر مطبخ مجتمعى ذو بعد تنموى مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، مع تقديم خدمة الإطعام للأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب.