توزيع 13 ألف كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية خلال رمضان بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عن توزيع عدد 13 ألف كيلو لحوم على 6500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ونجوع ومراكز محافظة أسوان، حيث يتم التوزيع تزامنًا مع شهر رمضان المعظم.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، ان توزيع اللحوم سيأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدًا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا خاصة خلال شهر رمضان المعظم من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية خصصت 13 ألف كيلو لحوم يتم توزيعها خلال طوال شهر رمضان المعظم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة أسوان، موضحاً أن عملية توزيع اللحوم ستتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

وأشار، إلى أن توزيع اللحوم يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة أسوان من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .

وأضاف، أن جمعية الأورمان واحدة من أهم الجمعيات الخيرية فى مصر والتى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصرى المحتاجه دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم.