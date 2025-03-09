القومى للمرأة: المرأة المصرية تقف بكل عزة أمام العالم تفخر بعصرها الذهبى

كتب الأمير نصرى

قالت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عظيمات مصر ونحن نشهد اليوم العالمي للمرأة نجد المرأة المصرية تقف بكل عزة وشموخ أمام العالم أجمع تفخر بعصرها الذهبى النابع من إرادة سياسية حقيقية مؤمنة بأن تمكين المرأة حق أساسى من حقوق الإنسان.

وأضافت أمل عمار خلال احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس السيسى المساند والداعم الأول للمرأة المصرية، والشكر موصول لسيادتكم لدعم ومساندتكم الدائم للمرأة والفتاة المصرية.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.