العراق يعلن اعتزامه إنتاج ذخائر المدفعية والهاون والطائرات المسيرة

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أعلن العراق اعتزامه توسيع إنتاج الذخائر المدفعية وتأهيل خطوط إنتاج الهاون، والطائرات المسيرة بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في الإنتاج العسكري.



وقال رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي - في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم /الأحد/ - إن "الهيئة حققت إنجازات كبيرة في مجال الصناعات العسكرية والمدنية، بدعم من القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، إذ استطاعت السير بخطوات واثقة وكبيرة وإقامة وبناء العديد من المصانع المتخصصة، ومن أبرزها مصنع الأعتدة الخفيفة الذي تم افتتاح مرحلته الأولى في يوليو 2024".



وأضاف أن "هذا المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي توفر الأعتدة الخفيفة للقوات الأمنية بطاقة إنتاجية تصل إلى 63 مليون طلقة وفق المواصفات العالمية، ويضم المصنع مكائن ومعدات متطورة، ومختبرات فحص، وميادين رمي، وبالنسبة للجودة فنحن نعمل وفق المعايير الدولية".



ولفت إلى، أن "الهيئة تواصل افتتاح مصانع جديدة، وافتتحت مصنعًا كبيرًا في بغداد لإنتاج العجلات المدرعة القتالية، والذي أسهم في تزويد القوات الأمنية بأكثر من 600 عجلة مدرعة حتى الآن وزعت للداخلية والحشد الشعبي، كما أن لدينا مشاريع أخرى لإنتاج الذخائر المدفعية والهاونات والطائرات المسيرة، وتعمل الهيئة وفق استراتيجية متطورة لدعم القوات الأمنية".