العراق يناقش تعزيز إجراءات أمن الحدود.. ويجري مباحثات عسكرية مع إسبانيا

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ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، سبل تعزيز الإجراءات المتعلقة بأمن الحدود، فضلا عن مناقشة "الاستراتيجية الوطنية لإدارة الحدود"؛ لدعم وتطوير المنافذ الحدودية، والحدود البرية والبحرية العراقية.



وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث جرى بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد.



وأضاف أنه جرت - خلال الاجتماع - مناقشة سبل توفير "السياقات المناسبة" للسلطات المعنية والأجهزة المشاركة في إدارة وحماية الحدود، وتأكيد التزام العراق بمبادئ وأحكام المعاهدات الدولية، وتحقيق التوازن بين ضمان سلامة الحدود وأمنها من جهة وتسهيل السفر والسياحة والتجارة والاستثمار من جهة أخرى، لدعم الاقتصاد العراقي.



وفي سياق آخر، اجتمع وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم مع السفيرة الإسبانية في العراق أليثيا ريكو بولجار، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور الملحق العسكري الإسباني المقدم دييغو روميرو رودريغيز، وكبار ضباط وزارة الدفاع العراقية.