افتتاح حديقتى الحيوان والأورمان سبتمبر المقبل

كتبت أسماء نصار

أعلنت شركة حدائق المتخصصة فى إدارة وتشغيل الحدائق والمنشآت الترفيهية والمسؤولة عن تطوير وإدارة وتشغيل حديقتى الأورمان والحيوان بالجيزة، أن الافتتاح الرسمى أمام الجمهور سيكون فى سبتمبر 2025، حيث تسعى الشركة إلى تقديم تجربة ترفيهية مميزة وعلى أعلى المستويات العالمية من خلال التحالف مع نخبة من الاستشاريين العالميين والخبراء المتخصصين لضمان أعلى معايير رعاية الحيوانات، والحفاظ على التراث، وصيانة الحدائق النباتية، ليتمكن الزوار من الاستمتاع بمزيج من الترفيه والتراث التاريخي.

وقال محمد كامل رئيس مجلس ادارة شركة حدائق المسؤولة عن تطوير حدائق حيوان الجيزة والأورمان، "إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية فى صناعة الترفيه والسياحة فى مصر، فهو يجمع بين الابتكار والحداثة مع الحفاظ على الإرث التاريخى العريق.

وأضاف: "نهدف من خلال تطوير حديقتى الأورمان والحيوان إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه، والتعليم، والحفاظ على البيئة، مما يعكس رؤيتنا فى جعل الحديقة على قائمة الوجهات السياحية ليست فقط فى المنطقة ولكن فى العالم كله."



وأوضح كامل، "لقد عملنا مع نخبة من الاستشاريين والخبراء العالميين لضمان تحقيق أعلى معايير رعاية الحيوانات والحفاظ على التراث، وتقديم بيئة تجمع بين الجذب العصرى والطابع الكلاسيكى الذى يميز الحديقة. وعبر كامل "نحن متحمسون للإعلان عن موعد الافتتاح أمام الزوار فى سبتمبر المقبل، ونعد بتجربة استثنائية تعزز من مكانة مصر على الخارطة السياحية العالمية."



وفى سياق متصل، أكد السيد عبد الفتاح فيظي، العضو المنتدب لشركة حدائق أن الشركة استطاعت من خلال العمل الدؤوب فى الفوز بإستضافة مؤتمر الاتحاد الإفريقى لحدائق الحيوان والأحواض المائية (PAAZA) للمرة الأولى فى حديقة الحيوان وهو حدث هام يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة فى مجال رعاية الحيوانات والحفاظ على الحياة البرية.

أضاف أن خطة التطوير نقلة نوعية حيث انها لم تعد مجرد حديقة حيوانات بل ستصبح وجهة ترفيهية متكاملة تناسب كافة الأعمار والفئات، وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض وتعتمد بشكل رئيسى على المساحات المفتوحة والتى ستكون الأساس الذى يعتمد عليه الشكل الجديد للحديقتين، بعد أن يتم ربطهما معا من خلال نفق.

كما تمت إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات وتطوير كافة الممرات مع الحفاظ على الطابع التاريخى الخاص بها، كذلك الحفاظ على الطابع الأثرى والتراثى لجميع الـ 8 معالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة ومن أبرزهم كوبرى إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، وجزيرة الشاى والجبلاية والمتحف الحيواني، مما يعزز من قيمة الحديقة التراثية الفريدة بالإضافة إلى الحفاظ على الطابع الأثري، تم استحداث عدد من الأنشطة الجاذبة والعصرية لمحبى المغامرات ومن ضمنهم عروض حية مع أسود البحر، والطيور، والفيلة، انشاء قبة زجاجية خاصة بحيوان الميركات(النمس)، تجربة الليمور حلقى الذيل من مدغشقر، ومشاهدة أفراس النهر تحت الماء، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التفاعلية الأخرى للأطفال والعائلات، ومن ضمنها إطعام الحيوانات، وجولات مع مربى الحيوانات.

وأعلنت حدائق عن عدد من المرافق والخدمات الجديدة التى ستشملها الحديقة لتقديم تجربة استثائية لمحبى الطبيعة من خلال إنشاء فندق Giza Zoo Safari Glamping، الذى يجمع بين الطبيعة والرفاهية مما يُتيح الاستمتاع بتجربة لا تُنسى داخل الحديقة، بالإضافة إلى إنشاء سوق التحف والهدايا Zoo Antique Bazaar، الذى يضم مجموعة فريدة من التحف والتذكارات المصنوعة يدويًا، ومجموعة من المطاعم والمقاهى والخدمات الأخرى داخل الحديقة.



جدير بالذكر أن حديقة الحيوان بالجيزة أكبر حديقة حيوان داخل مدينة بمساحة 112 فدانا وتحتوى على حوالى 3 آلاف شجرة تاريخية وبعض النباتات النادرة و مجموعة استثنائية من 186 فصيل من الثدييات والطيور والزواحف تم افتتاحها فى عصر الخديوى اسماعيل لتكون أول حديقة حيوان فى إفريقيا والشرق الأوسط، وثالث أقدم حديقة حيوان فى العالم.