محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء نفق المشاة الرابط بين حديقتى الأورمان والحيوان

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نسب التنفيذ لأعمال إنشاء نفق المشاة بميدان النهضة بحي جنوب الجيزة، وذلك في إطار مشروع التطوير الجاري لحديقتي الأورمان والحيوان وتوفير مسارات رابطة وتسهيل الحركة المرورية.

وأكد المحافظ أن نفق المشاة يأتي ضمن الخطة التي تنفذها الدولة لتطوير الحديقتين بشكل حضاري يتناسب مع تاريخهما ووفقًا لأعلى المعايير بالتعاون مع العديد من الجهات، مشيرًا إلى أن الأعمال جارية بالمرحلة الاولى بالمشروع، مشددًا على الالتزام بالجدول الزمني الموضوع مع مراعاة إجراء التحويلات المرورية اللازمة لعدم إعاقة حركة المواطنين.

وحرص المحافظ على تفقد أعمال التطوير داخل حديقة الأورمان، واطلع على مخططات العمل والمتضمن إنشاء خزان للرى والحريق وأماكن الخدمات والترفيه، موجهًا بضرورة مراعاة إنشاء جراجات لخدمة المترددين على الحديقة نظرًا للإقبال المتوقع من الزوار عقب انتهاء أعمال التطوير.

وحرص المحافظ على متابعة أعمال تطوير ميدان الجلاء بحى الدقى، والتى شملت تزويد الميدان بمساحات خضراء وتركيب أعمدة إنارة وكشافات أرضية ومسارات للمشاة وعازل لعدم تراكم الرمال بالمساحات الخضراء.

وشدد المحافظ على مراعاة مناسيب الميل وأماكن تصريف مياه الأمطار مع إجراء الصيانات الدورية للميدان للحفاظ علي المظهر الحضاري.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ورئيس جهاز التفتيش، ورؤساء أحياء العجوزة والدقي وجنوب، ومدير مديرية الإسكان ومدير مديرية الطرق.



النجار يطلع على مكونات التطوير ونسب التنفيذ بحدائق الاورمان والحيوان



محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء نفق المشاة الرابط بين حديقتي الأورمان والحيوان



محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء نفق المشاة بميدان النهضة



محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء نفق المشاة بميدان النهضة