اتحاد طلاب جامعة قناة السويس ينظم حفل إفطار جماعى بحضور قيادات الجامعة

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظم اتحاد طلاب جامعة قناة السويس حفل إفطار جماعي مميز بمناسبة شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور رفيع المستوى من قيادات الجامعة، مما يعكس اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية التي تعزز من الروابط الاجتماعية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

شهد حفل الإفطار الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب شريف فاروق، أمين عام الجامعة، والدكتورة سهير أبو عيشه، أمين عام جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والمهندس عادل ألبير، أمين عام الجامعة المساعد.

كما حضر الحفل عدد من عمداء الكليات، ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والمديرين العموم، والإداريين وسط أجواء احتفالية متميزة.

جاء تنظيم الإفطار تحت إشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، وبمشاركة مستشاري الأنشطة في اللجان السبع.

كما قام اتحاد طلاب الجامعة بالإشراف المباشر على الحفل، بقيادة الطالب محمد محمود، رئيس اتحاد الطلاب، والطالب عبد الله حمدي، نائب رئيس اتحاد الطلاب، واللذين حرصا على توفير أجواء تعكس روح التعاون والتلاحم بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وفي كلمته، أكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تدعم بقوة الأنشطة الطلابية التي تعزز من روح المبادرة والتكافل، مشيرًا إلى أن تنظيم اتحاد الطلاب لهذا الإفطار الجماعي يعكس مدى وعيهم وإدراكهم لأهمية تعزيز العلاقات الإنسانية داخل المجتمع الجامعي، وهو ما يتماشى مع رؤية الجامعة في بناء بيئة تعليمية متكاملة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما يخلق بيئة جامعية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، مشددًا على أهمية استمرار هذه المبادرات التي تساهم في تنمية الشعور بالانتماء لدى الطلاب.

كما أشار الدكتور محمود شعيب إلى أن النجاح الذي حققه الإفطار الجماعي يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها اتحاد الطلاب ومستشاري اللجان، مؤكدًا أن دعم الأنشطة الطلابية هو أحد أولويات الجامعة لما لها من دور في تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي لدى الطلاب.

وفي كلمته، أعرب الطالب محمد محمود، رئيس اتحاد الطلاب، عن سعادته بنجاح الحفل، مشيرًا إلى أن الاتحاد يحرص على تنظيم فعاليات تجمع بين الجوانب الاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتساهم في خلق بيئة جامعية أكثر تفاعلًا وانسجامًا، مؤكدًا أن دعم إدارة الجامعة المستمر هو أحد العوامل الرئيسية في نجاح مثل هذه الفعاليات.

جاء حفل الإفطار بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة ، و ياسر عبد المجيد مدير مكتب الاتحادات الطلابية ، الذين ساهموا في الإعداد والتنظيم لضمان نجاح الفعالية.

كما حرص على المشاركة مديري الإدارات برعاية الشباب.

واختتم الحفل وسط أجواء رمضانية دافئة، حيث سادت روح الألفة بين الحضور، ليؤكد الحدث على دور اتحاد طلاب جامعة قناة السويس في تنظيم فعاليات طلابية ناجحة، وعلى التزام الجامعة بدعم المبادرات التي تعزز من الترابط والتكافل بين أفراد المجتمع الجامعي.

