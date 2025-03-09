"إعداد قادة المستقبل".. إطلاق برنامج تنمية الوعى لمنتدى الطفل بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أطلقت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، فعاليات المرحلة الأولى من برنامج تنمية الوعى السياحى والسياسى والإقتصادى للطلبة المشاركين بمنتدى الطفل والذى يضم (برنامج إعداد قادة المستقبل - ورش عمل تدريبية - برنامج لزيارة أهم المعالم الأثرية والسياحية والمشروعات المميزة لمحافظة الشرقية - تنظيم ورش عمل للحرف اليدوية )،تحت عنوان" إعداد قادة المستقبل" وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ومركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بديوان عام محافظة الشرقية.

وفى سياق متصل، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية الغرس الثقافي بأشكاله المتعددة داخل نفوس الأطفال وترسيخ القواعد والأسس التربوية وحب الولاء والإنتماء للوطن ،مشيداً بتنفيذ برنامج لرفع الوعى السياحى والأثرى والاقتصادى والسياسى لدى الأطفال، وتدريبهم على الأسس العلمية للقيادة لأن أطفال اليوم هم شباب الغد والقوة الداعمة للدولة المصرية الذين سيحملون على عاتقهم مهمة إستكمال بناء الجمهورية الجديدة ودفع قاطرة التنمية والعيش الأمن تحت مظلة الدولة ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبها، كشفت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية، أن برنامج تنمية الوعى السياحى والأثرى والسياسى والإقتصادى الذى تنظيمة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة بالإشتراك مع وحدة حماية الطفل ومركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بديوان عام محافظة الشرقية، يستهدف (100) طفل من المسجلين بمنتدى الطفل بمحافظة الشرقية ، والمرحلة الأولى التى أنطلقت أون لاين فى العاشرة مساءاً تحت عنوان "إعداد قادة المستقبل " أستهدفت (18) طفل من المجلس التنفيذى واللجان الفنية لمنتدى الطفل بالمحافظة ، وكانت أولى محطاتها بعنوان "إدارة الذات والوقت " وتستمر لمدة (4)أسابيع ، السبت من كل أسبوع وتضم ورش عمل عن " القيادة وفرق العمل - مهارات التواصل الفعال - مهارات العرض والتقديم -الإتيكيت والبروتوكول - إدارة تنظيم الفعاليات -التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".

كما تضم بقية مراحل برنامج تنمية الوعى السياحى والسياسى والإقتصادى والذى يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر القادم ، ورش عمل للتدريب على (حرفة الكليم - حرفة البردى بقرية القراموص - صناعة العرائس الخشبية -الفخار بقرية محمد جاويش ) ، ويضم برنامج الزيارات (المنطقة الأثرية بتل بسطا -المبانى ذات الطراز المعمارى -مسجد سادات قريش - مسجد أمير الجيوش -كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا -كنيسة القديس يوسف -مشروعات حياة كريمة بالحسينية - بركتى النصر وأكياد للصيد -زيارة قرية طوخ القراموص - مزارع الخيل -منطقة صان الحجر-المنطقة الصناعية ببلبيس -مدينة القرين للتعرف على منتجات النخيل ) بالإضافة لمقدمة عن اللغة المصرية القديمة .

ويحاضر بورش العمل الدكتورة رشا رأفت رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والدكتورة هند هلال والدكتور الحسينى محمد و محمود محمد مدربين معتمدين بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية والدكتور عمرو الشامى مفتش آثار بمنطقة آثار تل بسطا.