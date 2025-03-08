"وعى" مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة للتوعية بالصحة النفسية وأهميتها

محمد صبحى

أطلق طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، حملة "وعي" ضمن مشروع تخرج وتحمل شعار" وعى النهاردة أمان لبكره، بهدف التوعية بالصحة النفسية وأهميتها وكسر الحواجز والوصمات المرتبطة بالعلاج النفسي التي تمنع الأشخاص من اخذ خطوة العلاج، بالإضافة إلى تقديم محتوي توعوي يساهم في نشر ثقافة الصحة النفسية.

يستهدف الطلاب من مشروع التخرج نشر الوعي حول أهمية الصحة النفسية، وتعزيز ثقافة طلب المساعدة النفسية دون خوف أو تردد، من أجل بناء مجتمع أكثر وعياً وتقبلاً للصحة النفسية.

وفى سياق متصل، ينظم طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة فعالية “وعي” يوم الاثنين 7 أبريل 2025، من الساعة 11 صباحًا حتى 2 مساءً، وذلك في إطار مشروع تخرجهم الذي يهدف إلى نشر الوعي بالصحة النفسية والتأكيد على أهمية تلقي الدعم النفسي دون خوف أو تردد.

ويشارك فى مشروع التخرج الطلاب ، الاء ربيع إبراهيم، ومريم محمد جلال، ملك نادر عصمت ، وريناد المدثر عيسى ، وشهد محمود، غرام محمد عزت، شهد احمد عبد الحكيم، أميرة محمد شاهين ، فاطمة سيد ، مارينا مجدى ،اياد محمد بدوى ، زياد احمد سعيد، جميلة حسين محمد قناوى، كريم احمد محمد حسن، ريفان خالد عبد الله فرج، إبراهيم صلاح عبد الحافظ ، منة الله طارق محمد، انس محمد وحيد ، منة الله اشرف أحمد ، مريم حازم عبد الرحمن.

ويشرف على المشروع الدكتورة أميرة أحمد عبد المجيدـ والدكتورة إيمان أسامة.