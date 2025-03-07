"خطاها" مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة لتسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة

محمد صبحى

قدم عدد من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة مشروع تخرج " خطاها" وهى حملة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة فى المجتمع المصرى وتبرز الدورل الفاعل للمرأة فى مختلف المجالات وتسليط الضوء على قصص نجاح نسائية ملهمة من الواقع ومناقشة قضايا النساء مثل العنف والتحرش وتقديم حلول ومبادرات داعمة .

ويضم فريق القائمين علي المشروع 18 طالبة وهن: دعاء واكد جمعة - زينب أحمد زكريا - ميسرة احمد غريب - فرح عصام سعيد - ندي عادل الحسيني - منة الله خالد محمود - شيماء هشام حافظ - نعمة عبدالسلام عبدالباسط - صفوة أحمد سليمان - حبيبة أيمن طه - سلمي محمد مصطفي - مارينا عصام نصر - نهي علاء الدين جاد - الين سهري عبده - شهد إبراهيم كمال - فرح مجدي محمد - سارة عماد أحمد شامخ - أحمد محمود أبو بكر .

ويشرف على المشروع الدكتورة إيمان طاهر ، والدكتورة مي عبد الوهاب وبرعاية الدكتورة ثريا البدوى عميد الكلية،وتدور الفكرة حول تمكين المرأة المصرية - تعزيز المشاركة الإجتماعية والإقتصادية ، ويتناول المشروع قضية تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً واهمية تمكين المرأة لها وللمجتمع لما لها من قدرة علي التأثير وتحقيق التنمية المستدامة للدولة، كما يسعي لتسليط الضوء علي التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة في كلا الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز فرص حصولها علي حقوقها الاجتماعية والاقتصادية ومشاركتها الفعالة في المجتمع، في اطار أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وتستهدف الحملة:-

١- رفع مستوي الوعي حول مفهوم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ودوره في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الوطني. ٢- تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة المصرية في سوق العمل والمجتمع، مثل التمييز في الأجور، والعادات والتقاليد.

٣- التعريف بالمبادرات الحكومية والمجتمعية التي تدعم تمكين المرأة، والتركيز علي الفرص المتاحة وكيفية الاستفادة منها لتعزيز مشاركة المرأة.

٤- تسليط الضوء علي النماذج الناجحة من النساء المصريات في مختلف المجالات، بهدف تقديم قدوة ملهمة وتشجيع المرأة على تحقيق طموحاتها، وكذلك زيادة الوعي بالدور الإقتصادي للمرأة.