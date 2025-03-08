اليوم السابع
Ads
السبت، 08 مارس 2025 10:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالي يهنئ سيدات المجتمع الأكاديمي في يوم المرأة العالمي

السبت، 08 مارس 2025 10:08 م
وزير التعليم العالي يهنئ سيدات المجتمع الأكاديمي في يوم المرأة العالمي الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جميع السيدات في الجامعات والمعاهد والهيئات والمراكز البحثيه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، معربًا عن تقديره العميق لدورهن الفاعل في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وما يقدمنه من إسهامات بارزة في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية.

وأكد الوزير أن المرأة الأكاديمية تمثل نموذجًا مشرفًا للتميز والإبداع، حيث تساهم بجهدها وعلمها في تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على المستويات المحلية والدولية، وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق.

وفي هذه المناسبة، جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التزام الوزارة بدعم تمكين المرأة في مختلف القطاعات الأكاديمية والبحثية، وتهيئة بيئة عمل محفزة تعزز من مشاركتها الفاعلة في مسيرة التقدم العلمي والتنموي.

وأضاف الوزير قائلاً: كل عام وأنتن عنوان للعلم والتميّز، ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

 







مشاركة

التعليم العالى

يوم المرأة

ايمن عاشور

المجتمع الاكاديمى



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة