محافظ جنوب سيناء يفتتح وحدتى الغسيل الكلوى والحضانات بمستشفى أبو رديس

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء اليوم، وحدتي الغسيل الكلوى والحضانات بمستشفي أبو رديس المركزى بعد تطويرهما من خلال تجهيزهما بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة الأرضيات والجدران للتماشي مع معايير مكافحة العدوى ولخدمة وراحة المرضي من المنتفعين بخدمات المستشفى في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وبمشاركة مجتمعية من بعض الشركات، وقبل البدء في التطوير، تم توقيع بروتوكول بين مستشفي أبو رديس المركزى والشركات المشاركة وتم معاينة الأقسام قبل التطوير، حيث إن كراسي قسم الغسيل الكلوى كانت غير مريحة للمرضي والجدران غير متناسبة مع معايير مكافحة العدوى وأيضا وجود بعض الكسور بالارضيات مما يعوق عمليات التطهير والتنظيف وخلال عملية التطوير تم تركيب السراميك الخاص بالحوائط والأرضيات وتوريد عدد من الكراسي والشوزلونج وكراسي للمرضي والانتظار وتماشياً مع توفير الراحة اللازمة لهم ولذويهم وكذلك للتماشي مع معايير مكافحة العدوى، وبقسم الحضانات والأطفال المبتسرين قبل تطويره كان يضم خمس محاضن منهم ثلاثة مفعلين واثنين لا يوجد لهم مخارج وغير مفعلين وجهاز تدفئة مولود ولضيق اتساع المكان وتزامنا ً مع انشاء جامعة السويس من المتوقع تزايد عدد السكان والمترددين علي المستشفى وايضاً لوجود كسور بالسراميك مما يصعب تنظيفها ولسد احتياجات الحضانات لجهاز تنفس صناعي وجهاز قياس الصفراء وللاحتياج لكبسولة لعلاج حالات الصفراء العالية ولتوفير وصلات لجهاز التنفس.

وبعد انتهاء عملية التطوير تم تركيب سراميك للحوائط وتوفير مكاتب وكراسي ووحدة ادراج ثلاثية وتوفير كبسولة لعلاج حالات الصفراء من خلال تعرض الطفل للأشعة من كافة الجوانب 360 درجة مئوية وتوفير جهاز تنفس صناعي لحديثي الولادة بوصلاته ومشتملاته وكذلك توفير وصلات اخري لجهاز تنفس صناعي اخر وتوفير جهاز لقياس نسبة الصفراء وتوريد وتركيب وحدتي معلقة تشمل مخارج الاكسجين والهواء ومنظم للشفط وبها نقط كهرباء وتوريد جهازي مراقبة العلامات الحيوية بالحوامل الخاصة بها وتوريد جهازي مقياس تدفق اكسجين ومقاسي تدفق هواء ومنظمي شفط.

وبلغت تكلفة التطوير ما يقرب من حوالي 5 ملايين جنيه بالمشاركة المجتمعية وتحت توجيهات القيادة السياسية بالمحافظة، رافق المحافظ المهندس مدحت شعبان مساعد الهيئة العامة للبترول والدكتور هيثم الشنهاب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وممثلي وزارة البترول وقيادات شركات البترول وعدد من القيادة السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

وعلي هامش الافتتاح، تم تنظيم احتفالية تم فيها عرض كافة ما تم من اعمال التطوير وقام محافظ جنوب سيناء باهداء الدروع التذكارية وشهادات التقدير لكافة الجهات المشاركة في إنجاح اعمال التطوير بالمستشفي ولخدمة مواطني المحافظة والقادمين اليها وتقديم افضل خدمة طبية للمواطن السيناوى.