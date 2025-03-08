اليوم السابع
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وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية الإثنين

السبت، 08 مارس 2025 01:59 م
وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية الإثنين وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي مؤتمر صحفي بعد غد الإثنين لإطلاق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز المدعم بالمغذيات الأساسية، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تيسير عمل المخابز خلال شهر رمضان 2025 ،  حيث تعمل يوميا من الساعة السابعة صباحًا، بينما تبدأ بعض المخابز الأخرى العمل من الساعة الثامنة صباحًا، حتي الساعة الخامسة مساءً، مع السماح لبعض المخابز المستثناة بالعمل في الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وفقًا لخطة كل مديرية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خاصة في أوقات الذروة.







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وزارة التموين

البرنامج الوطني لدعم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية

الخبز المدعم

رغيف الخبز المدعم

انتاج الخبز المدعم






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