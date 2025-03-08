السلع التموينية: خصم 25% من حصة المخابز غير الملتزمة بسداد فرق تكلفة الخبز

كتب ـ مدحت وهبة

تهيب الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأصحاب المخابز المدعمة العاملة بوقود الغاز الطبيعي بعدم التأخر في سداد فروق تكلفة تصنيع الخبز لصالح الهيئة، مع التشديد على أنه حال عدم التزام بعض أصحاب المخابز المدعمة العاملة بالغاز الطبيعي بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في التوقيتات المحددة سيتم فرض فوائد بقيمة 25% على المديونيات، تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في شهر أغسطس 2024، بالإضافة إلى خصم 25% من حصة المخبز غير الملتزم.

ويأتي ذلك في اطار ضبط العمل بمنظومة الخبز المدعم والحفاظ على حقوق كل أطراف المنظومة.

وفي سياق متصل، انتهت الهيئة العامة للسلع التموينية من إعداد كشوف بكل المخابز غير الملتزمة بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز، وتم إرسالها لكل مديريات التموين على مستوى الجمهورية للبدء في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري، كما تهيب الهيئة العامة للسلع التموينية بأصحاب المخابز المدعمة والعاملة بالغاز الطبيعي بسرعة سداد مديونيات فروق تكلفة تصنيع الخبز تجنباً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري.