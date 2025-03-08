وزارة التربية والتعليم: عقد امتحانات الشهر لتقييم طلاب النقل بداية من 9 مارس الجارى.. وتؤكد: الاختبارات تعقد خلال اليوم الدراسى بما يعادل فترة دراسية.. ودرجاتها تضاف لمجموع الطالب نهاية الفصل الدراسي الثاني

كتب محمد جاد

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتقييم طلاب النقل بـ امتحان شهر مارس خلال الفترة من 9 حتى 16 مارس الجارى، مؤكدة أن التلاميذ فى صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى يخضعون لتقييمات شهور بواقع اختبارين أحدهم فى مارس المقبل ويتضمن أجزاء المنهج الذى تم شرحه للطلاب منذ بدء الفصل الدراسي الثاني أى منهج شهر فبراير الجارى وبداية مارس، إضافة إلى امتحان اخر يعقد فى أبريل المقبل يتضمن أجزاء المنهج الذى يتم شرحه للطلاب فى مارس المقبل، على أن يكون التقييم فى أجزاء المنهج المقررة وفق خريطة توزيع المنهج لكل شهر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الاختبار الثالث لتلاميذ صفوف النقل هو امتحان نهاية العام الدراسى والذى يعقد فى مايو المقبل، مشددة على أنه يتم تقييم الطالب فى جميع جزئيات المنهج الدراسى للفصل الدراسي الثاني بالنسبة لامتحان نهاية الترم الثانى، مؤكدة أن خريطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني تتضمن شهر أبريل بالكامل عدا آخر ثلاثة أيام من الشهر حيث تبدأ المدارس فى المراجعة على الدروس والموضوعات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى، مشددة على أنه وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى 25 مايو ولكن من المتوقع أن تنطلق الاختبارات قبل هذا التاريخ.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اختبارات وتقييمات الشهور لصفوف النقل هدفها معرفة مستوى التحصيل الدراسى لدى الطلاب، موضحة أن إجراء اختبار يمنح المدرسة فرصة لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الطلاب للعمل على تقويتها، مشيرة إلى أن المدارس بالتنسيق مع التوجيه الفنى تضع جداول اختبارات الشهور والأسئلة ويتم تصحيحها.

وأضافت الوزارة، أن هناك ضوابط لعقد امتحانات الشهور للطلاب، منها أنه تعقد فى الجزء المقرر تدريسه خلال شهر فبراير الجارى، كما يتم عقدها خلال اليوم الدراسى وفى جزء من اليوم كما يمنع الغياب نهائيًّا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات الشهور وفى حالة المرض على الطالب أثناء انعقاد امتحانات الشهر، أن يحضر إلى الامتحان متخذًا كافة الإجراءات الاحترازية، حيث إنه يمتنع على الطالب تجاهل هذه الإجراءات، و خلال امتحانات الشهر سيكون اليوم الدراسي كاملًا وسيعقد الامتحان فيما يعادل مدة زمنية لحصة دراسية، مع استكمال اليوم الدراسى بشكل كامل حيث يمنع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات الشهر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسى.

وأشارت الوزارة، إلى أن الاختبار يعقد بما يعادل فترة دراسية واحدة خلال اليوم الدراسى مع استكمال الطلاب لليوم الدراسى على أن تضاف درجات الطالب إلى المجموع نهاية الترم

