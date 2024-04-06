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المدارس تواصل عقد تقييمات شهر مارس لصفوف النقل وتحذر من الغياب

السبت، 06 أبريل 2024 10:00 ص
المدارس تواصل عقد تقييمات شهر مارس لصفوف النقل وتحذر من الغياب وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تواصل المدارس عقد تقييمات شهر مارس لصفوف النقل حسب الجداول المعلنه، حيث حذرت المدارس الطلاب من الغياب عن امتحان شهر مارس، مؤكدة أن الغياب يحرم الطالب من أداء الامتحان، وموضحة أن الاختبارات تعقد فيما درسه الطالب من منهج شهر مارس فقط، والأسئلة قصيرة تعقد فى زمن حصة دراسية مع استكمال الطلاب اليوم الدراسى بشكل طبيعى.

ويعقد امتحان شهر مارس لصفوف النقل وفق الضوابط التالية:

. يتم اجراء الاختبار بداية من الفترة الثانية من اليوم الدراسي ولا تؤثر الامتحانات على سير اليوم الدراسى.

. يعقد امتحان مادتي العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية للمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والخاصة لغات في نفس موعد امتحان مادتي العلوم والرياضيات بنفس الجدول.

- يعقد امتحان مادة ( connect plus) بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة والخاصة حسب ظروف كل مدرسة

. يستهدف الامتحان أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثانى من الترم الثانى ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط ويعبر عن النتيجة باستخدام الألوان.
- مادة القيم لصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي تقيم من خلال تقويم تكوينى يقيم فيه المعلم نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج وذلك باستخدام مقياس الأداء.
- التربية الفنية والتربية البدنية والصحية والتربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو يقيم المعلم أداء التلميذ في كل مادة وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة ويشار اليها بعبارة اجتاز - لم يجتاز .
 







وزارة التربية والتعليم

امتحان شهر مارس لصفوف النقل

تقييمات شهر مارس

ضوابط تقييمات شهر مارس

امتحان شهر مارس 2024




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