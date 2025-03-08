اليوم السابع
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هل يحتاج الطفل الرضيع إلى مكملات الحديد؟.. معهد التغذية يجيب

السبت، 08 مارس 2025 09:00 ص
هل يحتاج الطفل الرضيع إلى مكملات الحديد؟.. معهد التغذية يجيب رضيع
كتب وليد عبد السلام

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قال المعهد القومى للتغذية: يستخدم الرضع كاملي مدة الحمل مخزون الحديد الذي ولدوا به ويتلقون کمیات إضافية من الحديد من حليب الأم خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم

وتابع : في عمر 6 أشهر تقريبا تنفذ مخازن الحديد لدى الرضع لذا يجب أن يحصلو على الأطعمة الغنية بالحديد وقد يوصى الطبيب بتناول مكمل حديد من هذا العمر لحين اكتمال الاطعام

واستكمل : يجب أن يحصل الرضع ذو الوزن المنخفض عند الولادة على مكمل الحديد بمقدار ٢- ٤ ملجم/كجم  يوميا على هيئة نقط حديد على ان لا تتعدى اقصى جرعة 15 ملجم فاليوم بدءا من الشهر الاول

أما الرضع الذين يتغذون على تركيبة حليب الأطفال حتى عمر 6 أشهر فيجب ان يتناولو تركيبة حليب مدعمة بالحديد

 







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معهد التغذية

الرضع

حليب الأطفال

الأطفال

مكملات الحديد



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