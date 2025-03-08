اليوم السابع
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هبوط أرضي مفاجئ في الدقهلية وشركة المياه والصرف الصحي تتدخل لإصلاحه "فيديو"

السبت، 08 مارس 2025 10:26 م
هبوط أرضي مفاجئ في الدقهلية وشركة المياه والصرف الصحي تتدخل لإصلاحه "فيديو" الهبوط الأرضي
الدقهلية -محمد الحبشي

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شهدت منطقة ميت رومي التابعة لمركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، هبوطا أرضيا مفاجئا في أحد الشوارع الجانبية المجاورة لمركز الشباب. وتفاجأ سكان المنطقة بهبوط أرضي أدى إلى تفريغ في وسط الشارع وأسفل منزل مجاور للهبوط، ما استدعى لتدخل الجهات التنفيذية في المدينة.

وكلف مجلس ومدينة دكرنس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعامل مع الهبوط، والتي بدأت العمل في مكان الهبوط، ومن المرجح أن يكون الهبوط بسبب ماسوره مياه أسفل المنطقة التي شهدت الهبوط.

وتستكمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي عملها حيث تقوم بالحفر أسفل الهبوط للوصول الي الماسورة ومعالجتها وترميم المنطقة وعودتها كما كانت من قبل. 

آثار الهبوط
آثار الهبوط

 

الفراغ اسفل منزل نتيجة الهبوط
الفراغ اسفل منزل نتيجة الهبوط

 

جانب من هبوط أرضي في الدقهلية
جانب من هبوط أرضي في الدقهلية

 

فراغ اسفل منزل
فراغ اسفل منزل

 

هبوط أرضي مفاجئ بمدينة دكرنس بالدقهلية
هبوط أرضي مفاجئ بمدينة دكرنس بالدقهلية

 

هبوط مفاجئ في ميت رومي بالدقهلية
هبوط مفاجئ في ميت رومي بالدقهلية






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مياة الشرب والصرف الصحي






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