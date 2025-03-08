هبوط أرضي مفاجئ في الدقهلية وشركة المياه والصرف الصحي تتدخل لإصلاحه "فيديو"

الدقهلية -محمد الحبشي

شهدت منطقة ميت رومي التابعة لمركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، هبوطا أرضيا مفاجئا في أحد الشوارع الجانبية المجاورة لمركز الشباب. وتفاجأ سكان المنطقة بهبوط أرضي أدى إلى تفريغ في وسط الشارع وأسفل منزل مجاور للهبوط، ما استدعى لتدخل الجهات التنفيذية في المدينة.

وكلف مجلس ومدينة دكرنس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعامل مع الهبوط، والتي بدأت العمل في مكان الهبوط، ومن المرجح أن يكون الهبوط بسبب ماسوره مياه أسفل المنطقة التي شهدت الهبوط.

وتستكمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي عملها حيث تقوم بالحفر أسفل الهبوط للوصول الي الماسورة ومعالجتها وترميم المنطقة وعودتها كما كانت من قبل.



آثار الهبوط



الفراغ اسفل منزل نتيجة الهبوط



جانب من هبوط أرضي في الدقهلية



فراغ اسفل منزل



هبوط أرضي مفاجئ بمدينة دكرنس بالدقهلية