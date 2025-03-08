محافظ الدقهلية يوجه بمراجعة التراخيص الخاصة بالمركب الغارق بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

تعرضت صباح اليوم السبت إحدى المراكب العائمة بالنيل بالمنصورة، والواقعة امام فيلا غيث بالمشاية السفلية لميل وغمر الدور الأول بمياه النيل نتيجه تسرب مياه بالدرو الأرضى وعقب تلقى الشبكة الوطنية البلاغ قام اللواء طارق مرزوق محافظه الدقهليه من خلال التنسيق مع اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية بالتوجيه لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالانتقال الفوري الى موقع الحادث للتعامل معه والسيطرة عليه (الحماية المدنية - المسطحات المائية قوات الإنقاذ النهري - حي غرب المنصورة - الري - حمايه النيل ) حيث تبين عدم وجود أي إصابات وخلو المركب من أي أرواح .

وتوجه على الفور المحافظ ويرافقه مدير أمن الدقهليه إلى موقع الحادث ووجهوا لفرق العمل بالبدء في وضع تصور لتفريغ المياه من الدور الاول بالمركب وتم التواصل مع ادراة النقل النهرى لسرعة الانتقال لمطابقة المركب والوقوف على أسباب الحادث مع مراجعة كافة التراخيص الصادرة لها .وتم تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب جنوح المركب والاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لتعويم المركب وسد جميع الفتحات أسفل خط المياه وكسح المياه الداخلية .

وأكدت محافظة الدقهلية، عدم وجود أي خسائر في الأرواح وخلو المركب من اى أشخاص أثناء وقوع الحادث حيث أن المركب مكونه من خمس طوابق يتم استخدام عدد منها كمطعم، وتحمل تصريح مؤقت من الهيئه العامه للنقل النهري ونشاطها ( مطعم وكافيه ) ولا تحمل رخصة سياحة.