نقيب النقل البرى: إطلاق مبادرة لدعم تطوير التعليم الفنى وتوطين الصناعة

كتبت آية دعبس

قال أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، أمين الصندوق المساعد لـ اتحاد نقابات عمال مصر، إن النقابة تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعداد كوادر بشرية لتلبية متطلبات سوق العمل من العمالة الماهرة، أطلقت مبادرة لدعم توطين الصناعة وتطوير مهارات العمالة الفنية، من خلال البرامج الدراسية النظرية والعملية في 8 تخصصات رئيسية هي: التبريد والتكييف، لحام، حاسب آلى، السيارات، الخراطة، البرادة، الأجهزة المكتبية، ألوميتال، وذلك بمركز المطرية للتعليم الصناعى "مدرسة الثانوى الصناعى" التابع للنقابة.

وأضاف الدوكار، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،: أن مُدة الدراسة 3 سنوات، ويتخرج الطالب منها مؤهلا للإلتحاق بكلية الهندسة في حال حصوله على درجات مرتفعة، لافتا إلى أن النقابة انتهت من تطوير 11 فصل دراسى وتم إعدادهم لافتتاح الأقسام الجديدة، موضحا أن المدرسة يدرس بها أكثر من 1000 طالب، وتستهدف المبادرة قبول حوالى من 300 إلى 400 طالب آخرين، بحيث تصبح قوة المدرسة كاملة نحو 1600 طالب، مشيرا إلى أن المدرسة مزودة بورش تقدم تدريبات عملية لتخريج طالب مؤهل للعمل.



وأوضح أن المدرسة تقبل الطلاب الحاصلين على مجموع منخفض بالإعدادية "140 درجة"، مضيفا: أن النقابة في الوقت الحالي خاطبت وزارة الصحة للموافقة على إنشاء مدرسة تمريض للوزارة، بالإضافة إلى مخاطبة الكفاءة الإنتاجية للحصول على الموافقات اللازمة لافتتاح فصول البترول، ذلك بخلاف بذل جهود لافتتاح فروع جديدة للمدرسة بالمحافظات.