أمين اتحاد العمال: زيادة أجور القطاع الخاص تؤكد اهتمام الرئيس بتخفيف أعباء المواطنين

كتبت آية دعبس

ثمن عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، قرار المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، مشيرا إلى أن العاملين بالقطاع الخاص يستوعب النسبة الأكبر من العمالة إلى جانب أهمية توقيت إصدار هذا القرار قبل حلول شهر رمضان والمتعارف عليه أن نسبة الاستهلاك تكون فى أعلى مستوياتها فى ذلك الشهر فى مقابل باقى شهور السنة بما يساعد هذا القرار فى تلبية احتياجات المواطنين المعيشية ويخلق نوع من أنواع الرواج الاقتصادى.



وأضاف مرسال: القرار يؤكد أن المواطن المصرى دوما فى عقل وقلب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى السعى دوما تجاه تخفيف الأعباء عن كاهله وتحسين مستوى المعيشة حتى يمكن التعاطى مع المتغيرات الاقتصادية الخارجيه وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق بمعدل التضخم الذى يعانيه المواطنين، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في دفع عجلة الإنتاج في مواقع العمل لتعزيز النمو الاقتصادي .



ودعا أمين اتحاد العمال، رئيس المجلس القومي للأجور إلى وضع آلية محددة تضمن تطبيق القرار على جميع مؤسسات قطاع الخاص بدون استثناء حتى لا تتحايل أي مؤسسة على تطبيق القرار .