موعد أذان العشاء والتراويح اليوم السبت 8-3-2025 ثامن أيام رمضان بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" موعد أذان العشاء وصلاة التراويح، اليوم السبت 8-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع ثامن أيام رمضان .



موعد أذان العشاء فى محافظات مصر

- موعد أذان العشاء بالقاهرة 7:15 م

- موعد أذان العشاء بالإسكندرية 7:21 م

- موعد أذان العشاء بطنطا 7:17 م

- موعد أذان العشاء بالمنصورة 7:15 م

- موعد أذان العشاء بالزقازيق 7:15 م

- موعد أذان العشاء بأسيوط 7:15 م

- موعد أذان العشاء بسوهاج 7:12 م

- موعد أذان العشاء ببنى سويف 7:16 م

- موعد أذان العشاء بالمنيا 7:17 م

- موعد أذان العشاء بقنا 7:08 م

- موعد أذان العشاء بأسوان 7:08 م

- موعد أذان العشاء بمطروح 7:38 م

- موعد أذان العشاء بالغردقة 7:04 م

- موعد أذان العشاء بالإسماعيلية 7:12 م

- موعد أذان العشاء بدمياط 7:14 م

- موعد أذان العشاء بشرم الشيخ 7:03 م

- موعد أذان العشاء بالفيوم 7:17 م

- موعد أذان العشاء بكفر الشيخ 7:14 م

- موعد أذان العشاء بالمنوفية 7:17 م