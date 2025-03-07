اليوم السابع
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موعد أذان العشاء والتراويح اليوم الجمعة 7-3-2025 سابع أيام رمضان بمحافظات مصر

الجمعة، 07 مارس 2025 07:00 م
موعد أذان العشاء والتراويح اليوم الجمعة 7-3-2025 سابع أيام رمضان بمحافظات مصر موعد الأذان
كتب ـ محمود راغب

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لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" موعد أذان العشاء وصلاة التراويح، اليوم الجمعة 7-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع سابع أيام رمضان.

موعد أذان العشاء فى محافظات مصر

- موعد أذان العشاء بالقاهرة  7:15 م

- موعد أذان العشاء بالإسكندرية 7:20 م

- موعد أذان العشاء بطنطا 7:16 م

- موعد أذان العشاء بالمنصورة 7:15 م

- موعد أذان العشاء بالزقازيق 7:14 م

- موعد أذان العشاء بأسيوط 7:14 م

- موعد أذان العشاء بسوهاج 7:12 م

- موعد أذان العشاء ببنى سويف 7:15 م

- موعد أذان العشاء بالمنيا 7:16 م

- موعد أذان العشاء بقنا 7:08 م

- موعد أذان العشاء بأسوان 7:08 م

- موعد أذان العشاء بمطروح 7:37 م

- موعد أذان العشاء بالغردقة 7:04 م

- موعد أذان العشاء بالإسماعيلية 7:11 م

- موعد أذان العشاء بدمياط 7:13 م

- موعد أذان العشاء بشرم الشيخ  7:02 م

- موعد أذان العشاء بالفيوم 7:16 م

- موعد أذان العشاء بكفر الشيخ 7:14 م

- موعد أذان العشاء بالمنوفية 7:16 م







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