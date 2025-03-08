اليوم السابع
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مقتل 20 عنصرا من الإرهابيين على أيدى الجيش الصومالى فى إقليم شبيلى

السبت، 08 مارس 2025 01:38 م
مقتل 20 عنصرا من الإرهابيين على أيدى الجيش الصومالى فى إقليم شبيلى الجيش الصومالى
كتبت ـ ريهام عبد الله

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نفذت قوات من الجيش الصومالي عمليات عسكرية بالتعاون مع الأصدقاء الدوليين في منطقة "بوس حرييري" في إقليم شبيلي الوسطى، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصرا لمليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

واستولت قوات الجيش على مركبات ومعدات عسكرية من الإرهابيين، وتأتي هذه العملية الناجحة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الفيدرالية الصومالية لتحرير المناطق التي يختبئ فيها الخوارج، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.

وتأتي هذه العملية التنسيقية في إطار الأهداف الاستراتيجية للجيش الوطني الصومالي في القضاء على فلول العناصر الإرهابية، التي فرت من العمليات العسكرية إلى مناطق بعيدة.







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الجيش الصومالي

الصومال

مليشيا الشباب



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