مصطفى حسنى: الشاهد فى قصة سيدنا يوسف جند من جنود الله لينجيه من الظلم

كتب الأمير نصرى

واصل الداعية الإسلامى مصطفى حسنى، خلال برنامجه "نفوس" فى الحلقة الثامنة له خلال شهر رمضان على شاشة قناة on، الحديث عن الـ 11 نفس فى قصة سيدنا يوسف وإخوته.



وشرح مصطفى حسنى، الآية الكريمة :" وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍۢ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍۢ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ".

واوضح مصطفى حسنى، أن سيدنا يوسف كان الخادم فى البيت ومن راودته هى صاحبة القصر، لافتا إلى أن الشاهد فى القصة كان جنديا من جنود الله، فالله له جنود يؤيد بهم عباده الصالحين يثبتهم على طريقه وينجيهم من الظلم.

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