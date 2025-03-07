مصطفى حسنى: سيدنا يوسف عُصم من السوء والفحشاء ولن ننجو إلا عندما يخلّصنا الله

كتب أحمد عبد الرحمن

واصل الداعية الإسلامي مصطفى حسنى، خلال برنامجه "نفوس" فى الحلقة السابعة له خلال شهر رمضان على شاشة قناة on، الحديث عن الـ 11 نفسا فى قصة سيدنا يوسف وإخوته.

وأكد الداعية الإسلامي مصطفى حسنى، أن الله سبحانه وتعالى عصم سيدنا يوسف من السوء، وهي مقدمات الزنا من الصغائر، كالنظرة الشهوانية، أما الفحشاء، فهي الكبيرة أي الزنا، موضحا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم، أنه أصرف عن سيدنا يوسف حتى النظرة غير اللائقة، والفحشاء أي الزنا من الوقوع فيما دعت إليه صاحبة القصر.

وشدد على أن الله سبحانه وتعالى عندما يعلمنا في كل كلمة في أحسن القصص، أننا نحتاج أن الله يصرف عنا، فلم ينسب لسيدنا يوسف الإيمان والتقوى رغم أنه كذلك فهو من الأنبياء، ولكنه تحدث عن حضور النفس في الغوث، موضحا أن الله يصرف عنا الفتنة.

وتابع: "ربنا قال عبادنا المُخلَصين أي اصطفاه الله لنفسه، وهم لا يقدر عليهم الشيطان، وهنا القصة تعلمنا أننا لن ننجو إلا عندما يخلّصنا الله".