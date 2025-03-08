لماذا تنصح وزارة الصحة بتجنب مشروبات الكافيين؟.. إنفو جراف

كتب وليد عبد السلام

نصحت وزارة الصحة السكان الصائمين فى رمضان بتجنب المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة والشاى والمشروبات الغازية لتجنب الإصابة بالجفاف.

وقالت وزارة الصحة والسكان : مشروبات الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ليها تأثيرات ممكن تضر الجسم خلال الصيام، وده لعدة أسباب:

1. فقدان السوائل والجفاف :-



الكافيين يحفز الكلى على زيادة إنتاج البول، ويؤدي لفقدان كمية كبيرة من السوائل والأملاح المعدنية، مما يسبب الجفاف والإحساس بالعطش الشديد أثناء النهار.

2. الصداع والصداع النصفى:-



شرب الكافيين بانتظام،والتوقف عنه في نهار رمضان يسبب الصداع بسبب انسحاب الكافيين من الجسم .

3. اضطرابات النوم والإرهاق :-



شرب الكافيين في وقت متأخر، خاصة بعد الفطار، يؤدي للأرق وعدم القدرة على النوم الجيد، وبالتالي الإحساس بالإرهاق خلال اليوم التالي من الصيام.

4. مشاكل في الجهاز الهضمي :-



الكافيين ممكن يسبب زيادة الحموضة في المعدة، مما يؤدي إلى الشعور بالحرقان أو ارتجاع المريء، خاصة بعد تناول وجبات دسمة في الفطار.

5. تقلبات المزاج والعصبية :-



الكافيين يأثر على الجهاز العصبي، وده ممكن يخليك أكثر توترًا أو عصبية، وده مش مستحب خلال الصيام اللي بيحتاج لهدوء نفسي.