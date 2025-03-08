قوات سوريا الديمقراطية تأسر زعيم خلية فى تنظيم داعش بدعم أمريكى

وكالات

نفذت قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من قوات القيادة المركزية الأمريكية، غارة حيث ألقت القبض على صلاح محمد العبد الله، زعيم خلية داعش فى محيط بلدة الشحيل فى سوريا، حسبما ذكر بيان نشرته الاستخبارات الأمريكية.

خلال العملية، استطاعت قوات سوريا الديمقراطية من الاستحواذ على العديد من الاسلحة بما في ذلك بندقية قنص عيار 12.7 ملم (0.50 عيار) وبندقية كلاشينكوف وقنابل يدوية وأسلحة وذخيرة مختلفة.

هذه العملية التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية هي جزء من حملة هزيمة داعش المستمرة لتفكيك التنظيم ومنع عودة ظهور الجماعة الإرهابية في المنطقة.

وقد مكنت قوات القيادة المركزية الأمريكية قوات سوريا الديمقراطية خلال العملية من خلال تقديم الدعم الفنى والاستخبارات.