اليوم السابع
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السبت، 08 مارس 2025 06:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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دمشق ترحب بقرار منظمة التعاون الإسلامى باستئناف عضوية سوريا

السبت، 08 مارس 2025 06:00 م
دمشق ترحب بقرار منظمة التعاون الإسلامى باستئناف عضوية سوريا حسن الشيبانى
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رحبت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت/ بقرار منظمة التعاون الإسلامى استعادة عضوية سوريا بعد 13 عاماً من التعليق، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو عودة سوريا إلى المجتمعين الإقليمى والدولى .


وجددت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - التزام الحكومة الثابت بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي، والاستعداد للعمل جنبا إلى جنب مع دول العالم الإسلامى لإعادة بناء سوريا وتعزيز المنطقة على أساس القيم المشتركة المتمثلة فى العدالة والسلام والتعاون.


وأعربت الخارجية السورية عن التطلع إلى بناء مستقبل يستعيد فيه الشعب السورى مكانته المستحقة بين الأمم، مسهما فى عالم إسلامى أقوى وأكثر وحدة.







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