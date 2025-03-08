قنصلية للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية تحتفي بحفل الإفطار السنوي

الإسكندرية أسماء على بدر

استضافت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية حفل الإفطار السنوي، حيث استقبل القنصل العام للمملكة مزيد بن محمد الهويشان ضيوفه من كبار الشخصيات والمسؤولين.



شهد الحفل حضورًا رفيع المستوى، كان في مقدمته محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، إضافة إلى عمداء الكليات المختلفة، وكبار الشخصيات والمسؤولين، ووكلاء مجلس الوزراء، ورجال الأعمال، وأعضاء المجالس التشريعية، والقناصل العامين في الإسكندرية.



تميز الحفل بأجواء رمضانية سعودية أصيلة، حيث حرصت القنصلية على تقديم مجموعة من الأطباق السعودية التقليدية، شملت الجريش، وكبيبية حائل، والتميس، والفول السعودي، واللقيمات، والقهوة السعودية، والتمور السعودية، إضافة إلى ماء زمزم، مما أضفى على المناسبة طابعًا ثقافيًا يعكس الهوية والتراث السعودي الأصيل.



