نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يقيم حفل إفطار بحضور رئيس المجلس.. صور

كتب - أحمد عبد الهادى

أقام نادى قضاة مجلس الدولة بمحافظة الإسكندرية حفل إفطاره السنوى احتفالا بشهر رمضان المبارك بحضور رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم محمد عزب ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والمستشار محمد عطية - وزير التنمية المحلية الاسبق، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والمستشار سامى عبد الحميد الامين العام لمجلس الدولة، والمستشار حسنى السلاموني - نائب رئيس مجلس الدولة رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، ورئيس نادى هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، ورئيس نادى هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، ولفيف من مستشارى مجلس الدولة.

وخلال اللقاء اكد المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة على ثوابت وقيم العمل القضائي لمجلس الدولة ولقضاة المشروعية قضاة مجلس الدولة و فى الحفاظ على ما تحقق من إنجازات وتحقيق العدالة فى صورتها المُثلى.



نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يقيم حفل افطار (1)



نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يقيم حفل افطار (2)



نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يقيم حفل افطار (3)



نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يقيم حفل افطار (4)



نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يقيم حفل افطار (5)



نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يقيم حفل افطار (6)



نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يقيم حفل افطار (7)