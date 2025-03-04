وكيل "صحة سوهاج" يتابع سير العمل والانضباط بمستشفى جهينة المركزى

سوهاج عمرو خلف

تفقد الدكتور أيمن مكرم وكيل مديرية الصحة بسوهاج، بمرافقة الدكتورة كلارا كامل مسعود مدير إدارة العلاج الطبيعي وبحضور الدكتور أمجد عادل مدير المستشفي، مستشفى جهينة المركزي، وذلك لمتابعة سير العمل ميدانياً ومستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وانضباط الطاقم الطبي بالمستشفى، بتوجيهات الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمستشفيات المحافظة.

وتفقد وكيل المديرية، وحدة العناية المركزة ووحدة الأطفال ووحدة الغسيل الكلوي والمعمل والأشعة، مؤكداً تواجد والتزام الأطقم الطبية بأماكن عملها وانتظام تقديم الخدمات الطبية.



يأتي ذلك ضمن خطة مديرية الصحة بسوهاج لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والمنشآت الصحية وبتوجيهات الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمستشفيات المحافظة.