سعر الذهب اليوم السبت 8-3-2025 في الإمارات.. عيار 21 بـ312.5 درهم

كتب حسام الشقويرى

سجلت أسعار الذهب في دول الخليج، استقرارًا نسبيًا اليوم السبت، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين.

ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في الإمارات اليوم



عيار 24 سجل 350.25 درهم

عيار 22 سجل 326 درهم

عيار 21 سجل 312.50 درهم

عيار 18 سجل 267.75 درهم

عيار 14 سجل 207.00 درهم

عيار 12 سجل 177.50 درهم

الاونصة 10894 درهم

الجنيه الذهب 2500 درهم

الأونصة بالدولار2919.79 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.